Henkel : Liberum reste à 'achat' malgré les résultats

13/08/2019 | 10:52

Liberum maintient sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 98 euros sur Henkel, malgré la publication de résultats trimestriels sous les attentes et d'un abaissement d'objectifs annuels, sur fond d'un marché plus difficile.



Il note que si la marge opérationnelle ajustée a baissé conformément aux attentes (-1,5 point à 16,5%) au deuxième trimestre, les ventes ont reculé de 0,4% en organique alors que le consensus les attendait en hausse de 0,3%.



'L'action Henkel se traite 15,7 fois le BPA calendaire attendu pour l'année 2020, offrant un rendement de free cash-flow de 6,3% et un rendement de dividende de 2,2%', pointe par ailleurs le broker dans sa note de recherche.



