HENKEL : dévoile des perspectives alourdies par les changes et les coûts des matières premières

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Henkel a révisé ses prévisions de résultats annuels. Le groupe allemand prévoit désormais un bénéfice par action ajusté en croissance de 3 à 6%, au lieu de 5 à 8% jusque-là, en raison de la hausse des coûts des matières premières et des effets de changes défavorables. Le consensus est à +4,8%. Dans le même temps, le propriétaire des marques Loctite ou Schwarzkopf a relevé de "plus de 17,5%" à 18% sa prévision de marge d'Ebit ajusté en 2018 et confirmé sa cible de croissance organique des ventes de 2 à 4%. Le consensus est à 17,8% pour la marge et 2,9% pour la croissance organique.Par division, la croissance organique de ses adhésifs devrait être de 4 à 5% contre une précédente estimation de 2 à 4%. Pour les branches Nettoyage et Beauté, les prévisions sont maintenues à 2/4% et 0/2% de croissance organique cette année.Au deuxième trimestre, Henkel a affiché un bénéfice par action ajusté en hausse de 1,9% à 1,58 euro. Son Ebit ajusté a augmenté de 1,8% à 926 millions d'euros, soit une marge d'Ebit ajusté de 18%. Son chiffre d'affaires a progressé en organique de 3,5% au deuxième trimestre à 5,14 milliards d'euros.Le consensus était de 1,60 euro pour le bénéfice par action, 18,3% pour la marge et 3,2% pour la croissance organique des ventes.