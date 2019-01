HENKEL : la hausse des investissements pèsera sur les résultats 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Henkel a annoncé une accélération de la croissance des investissements, ce qui pèsera sur les résultats en 2019. Le géant des biens de consommation (Loctite, Schwarzkopf…) investira 300 millions d'euros de plus par an à partir de cette année. Environ deux tiers de ce montant seront investis dans les marques, les technologies, les innovations et les marchés clés de Henkel, tandis que le solde financera la transformation numérique de l'entreprise.Dans ce contexte, le bénéfice par action est attendu en repli d'environ 5% à taux de change constants. La marge opérationnelle ajustée est anticipée entre 16% et 17% pour des revenus en croissance interne située entre 2% et 4%. Henkel anticipe un environnement de marché difficile, avec un impact des changes et des matières premières toujours négatif.Selon des données préliminaires, le chiffre d'affaires 2018 s'élève à 19,9 milliards d'euros, contre 20 milliards d'euros l'année précédente. Les effets de change ont eu un impact négatif d'environ 1,1 milliard d'euros. La croissance organique a atteint 2,4%. Le résultat opérationnel ajusté, a, lui, augmenté de 1% à 3,5 milliards d'euros, ce qui représente une marge de 17,6%, en amélioration de 30 points de base.