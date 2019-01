Henkel : en chute sur ses perspectives

21/01/2019 | 11:55

Henkel chute de 5,6% à Francfort après la présentation de résultats préliminaires pour 2018 et des objectifs pour 2019, marqués par 'un environnement de marché difficile, avec des vents contraires persistants sur les changes et les matières premières'.



A titre préliminaire pour l'année écoulée, l'Allemand revendique un BPA ajusté en hausse d'environ 7% à taux de changes constants, une marge opérationnelle ajustée améliorée de 30 points de base à 17,6% et des ventes de 19,9 milliards d'euros (+2,4% en organique).



Pour 2019, le groupe de produits de consommation courante vise un BPA ajusté en baisse 'dans le milieu de la plage à un chiffres' à taux de changes constants, une marge opérationnelle ajustée de 16 à 17% et une croissance organique des ventes entre 2 à 4%.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.