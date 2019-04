Henkel : hausse de 3,4% du dividende par action

09/04/2019 | 16:46

L'Assemblée Générale Annuelle a approuvé une augmentation de 3,4 % du dividende par action préférentielle qui s'établit donc à 1,85 euro (contre 1,79 euro en 2018) et une augmentation de 3,4 % du dividende par action ordinaire qui atteint 1,83 euro (contre 1,77 euros en 2018).



' Dans les deux catégories d'actions, c'est la première fois que Henkel verse des dividendes aussi élevés. Le taux de distribution est de 30,9 % du résultat net après déduction des participations minoritaires et ajusté des éléments exceptionnels ' indique le groupe.



Le total des dividendes versés s'élève à 805 millions d'euros. Depuis 2012, Henkel a distribué près de 4 milliards d'euros en dividendes à ses actionnaires.



L'entreprise a décidé d'augmenter à partir de 2019 le taux de distribution à un niveau de l'ordre de 30 % à 40 % du résultat net ajusté après déduction des participations minoritaires (il est actuellement compris entre 25 % et 35 %).



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.