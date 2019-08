Henkel : plombé par un abaissement d'objectifs

13/08/2019 | 09:41

Henkel dévisse de 4,4% à Francfort, après que le groupe de produits de consommation courante a déclaré viser désormais un BPA ajusté en baisse 'dans le milieu ou le haut de la plage à un chiffre' (et non plus 'dans le milieu') à changes constants pour 2019.



Le groupe allemand confirme tabler sur une marge opérationnelle ajustée de 16 à 17%, mais ne table plus que sur une croissance organique des ventes entre 0 et 2%, au lieu d'une fourchette cible précédente de 2-4%.



Sur son deuxième trimestre, le propriétaire des marques X-Tra, Mir, Fa et Loctite, a vu son BPA ajusté chuter de 9,5% à 1,43 euro, manquant de trois cents le consensus, pour une marge en repli de 1,5 point à 16,5% et des ventes de 5,12 milliards (-0,4% en organique).



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.