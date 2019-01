La valeur du jour en Europe - HENKEL : la prévision de repli du bénéfice par action chagrine les investisseurs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Henkel (-6,49% à 90,72 euros) affiche de loin la plus forte baisse de l’indice Dax après avoir averti que la hausse des investissements pèsera sur ses profits en 2019. Le bénéfice par action du géant des biens de consommation (Loctite, Schwarzkopf…) est ainsi attendu en repli d'environ 5% à taux de change constants. Non seulement Henkel anticipe un environnement de marché difficile, avec un impact des changes et des matières premières toujours négatif, mais il va investir 300 millions d'euros de plus par an à partir de cette année.Environ deux tiers de ce montant seront investis dans les marques, les technologies, les innovations et les marchés clés de Henkel, tandis que le solde financera la transformation numérique de l'entreprise.Toujours cette année, la marge opérationnelle ajustée est anticipée entre 16% et 17% pour des revenus en croissance interne située entre 2% et 4%.Henkel a aussi présenté ses résultats préliminaires 2018 : le chiffre d'affaires s'élève à 19,9 milliards d'euros, contre 20 milliards d'euros l'année précédente. Les effets de change ont eu un impact négatif d'environ 1,1 milliard d'euros. La croissance organique a atteint 2,4%. Le résultat opérationnel ajusté, a, lui, augmenté de 1% à 3,5 milliards d'euros, ce qui représente une marge de 17,6%, en amélioration de 30 points de base.Le groupe allemand s'est par ailleurs voulu rassurant sur ses perspectives à moyen et long terme à partir de 2020. Henkel cible une croissance interne des ventes comprises entre 2% et 4% et un bénéfice par action à taux de change constants en progression de 5% à 10%. L'amélioration du free cash flow restera par ailleurs une de ses priorités.Preuve de sa confiance en l'avenir, Henkel a dévoilé un taux de distribution compris entre 30% et 40% à partir de 2019 contre de 25% à 35% auparavant.