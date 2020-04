HENKEL VORZUEGE : Kepler Chevreux maintient sa recommandation neutre

Données financières (EUR) CA 2020 19 418 M EBIT 2020 2 776 M Résultat net 2020 1 820 M Dette 2020 1 670 M Rendement 2020 2,30% PER 2020 17,8x PER 2021 16,1x VE / CA2020 1,66x VE / CA2021 1,53x Capitalisation 30 543 M Graphique HENKEL AG & CO. KGAA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique HENKEL AG & CO. KGAA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 26 Objectif de cours Moyen 80,06 € Dernier Cours de Cloture 76,78 € Ecart / Objectif Haut 38,1% Ecart / Objectif Moyen 4,27% Ecart / Objectif Bas -32,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Carsten Knobel Chief Executive Officer Simone Bagel-Trah Chairman-Supervisory Board Marco Swoboda Chief Financial Officer Michael Kaschke Member-Supervisory Board Jutta Bernicke Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) HENKEL AG & CO. KGAA -16.72% 33 264 ECOLAB INC. -17.56% 46 009 GIVAUDAN 3.53% 29 801 SIKA AG -10.48% 23 773 EMS-CHEMIE HOLDING AG -6.60% 14 325 NOVOZYMES A/S -1.10% 13 241