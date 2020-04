Zurich (awp) - Le fabricant allemand de biens de consommation Henkel AG & Co. KGaA émet un emprunt sous direction de Deutsche Bank (Zurich). Les conditions:

montant: 330 mio CHF taux: 0,2725% prix d'émission: 100,00% durée: 3 ans et 14 jours, jus. 28.04.2023 Libération: 14.04.2020 no valeur: 54'153'799 (6) rating: A/A2 (Moody's/S&P) cotation SIX: dès le 28.04.2020

yr/tp/rp