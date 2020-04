H&M : Crédit Suisse baisse ses prévisions de BPA

07/04/2020 | 10:53

Crédit Suisse estime qu'il est difficile de voir une amélioration pour les deux prochains trimestres, le 2ème trimestre en particulier étant fortement déficitaire.



' Nous réduisons le bénéfice par action de 21% et prévoyons désormais des marges d'EBIT de 3,2% contre 7,5% en 2019 ' indique le bureau d'analyse.



' En supposant que H&M puisse gérer sa liquidité, le débat portera principalement sur le degré de reconstruction de la marge en 2021 (CS EBIT 6,8%). En 2021, nous supposons que les marges EBIT se redressent de 360 pb '.



Crédit Suisse confirme son opinion à 'sous-pondérer' avec un objectif de cours de 132 E.



