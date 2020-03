H&M : Crédit Suisse réduit de nouveau son objectif

18/03/2020 | 10:35

En raison de la fermeture des magasins pendant 2 mois en Europe et en Amérique du Nord au cours du deuxième trimestre, Crédit Suisse réduit ses prévisions de bénéfices par actions sur 2020 de 53%.



Le bureau d'analyses confirme son conseil ' sous-performance' sur la valeur et réduit son objectif de cours à 132 couronnes suédoises (contre 175 couronnes suédoises).



' Les actions se négocient actuellement sur 30 fois le BPA de l'année en cours, et bien que nous nous attendions à ce qu'une grande partie du manque à gagner soit récupérée au cours des années suivantes, nous ne considérons pas que les actions offrent une opportunité étant donné le profil de croissance à moyen terme ' indique Crédit Suisse.



' Nous supposons que tous les marchés en dehors de l'Asie sont fermés pendant deux mois. Cela se traduit par une baisse de 45% des ventes en glissement annuel au deuxième trimestre ' rajoute le bureau d'analyses.



' Nous prévoyons que cela conduirait à des marges d'EBIT au 2ème trimestre de -10,5% contre + 10,3% l'année précédente '.



' Nos prévisions supposent désormais une augmentation de la dette nette de 5 milliards couronnes suédoises à 12,6 milliards couronnes suédoises cette année (0,6 fois l'EBITDA).



