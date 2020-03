H&M : Credit Suisse réduit son objectif de cours

03/03/2020 | 14:32

Credit Suisse réitère son opinion 'sous-performance' sur H&M (Hennes & Mauritz) et réduit son objectif de cours de 180 à 175 couronnes suédoises, avant un point de la chaine de vêtements scandinave sur ses ventes de premier trimestre comptable, le 16 mars.



Avec la probabilité de ventes impactées par le coronavirus en Chine, dans le reste de l'Asie et maintenant en Europe, le bureau d'études abaisse ses prévisions de ventes en monnaies locales à 4% pour le premier trimestre et à 2% pour le deuxième.



'Ceci conduit à une réduction de 2% de notre BPA attendu pour l'ensemble de l'exercice, qui se situe désormais inférieur de 6% au consensus, avec des profits opérationnels inférieurs aux consensus de 25% pour le premier trimestre et de 8% pour le deuxième', poursuit-il.



