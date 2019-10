H&M : Invest Securities initie à 'vente'

28/10/2019 | 09:40

Invest Securities initie la couverture de H&M à 'vente' avec un objectif de cours de 137 couronnes suédoises, soulignant une expansion des multiples semblant traduire la confiance du marché dans le volontarisme du management, le titre ayant gagné 63% depuis le 31/12/18.



'Cela semble excessif et les incertitudes paraissent encore importantes, en dépit de timides signaux d'amélioration sur les neuf premiers mois de l'année et compte tenu de l'inertie inhérente à une structure de cette dimension', juge l'analyste en charge de la chaine de vêtements.



