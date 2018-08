Gap-Résultats meilleurs que prévu mais la marqué éponyme déçoit

(Actualisé avec précisions sur la marque Gap)

23 août (Reuters) - Gap a fait état jeudi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, grâce à une hausse de la demande pour ses marques Old Navy et Banana Republic, mais les ventes de sa marqué éponyme ont reculé plus que prévu sur la période, ce qui provoque un plongeon de 7% du titre du géant américain du prêt-à-porter dans des échanges d'après-Bourse.

Sur les trois mois au 4 août, deuxième trimestre de l'exercice 2018-2019, les ventes à magasins constants (ceux ouverts depuis au moins un an) de l'enseigne Gap ont ainsi baissé de 5% alors que les analystes financiers avaient anticipé un repli plus limité de 2,55%, selon le consensus Thomson Reuters I/B/E/S.

Gap, en concurrence avec les géants européens que sont Zara (groupe Inditex) et H&M, est en train de repenser la ligne et le style de ses vêtements pour attirer une clientèle plus jeune dans ses magasins.

Les ventes constantes de sa marque Old Navy, qui propose des articles à plus bas prix, ont augmenté de 5% sur la période, contre un consensus de 4,5%.

Le bénéfice net de Gap s'est établi à 297 millions de dollars (257 millions d'euros), soit 0,76 dollar par action, contre 271 millions (0,68 dollar/action) il y a un an. Le chiffre d'affaires a augmenté de 7,5%, à 4,09 milliards de dollars.

Les analystes financiers avaient anticipé en moyenne un résultat net par action de 0,72 dollars et des ventes de 4,01 milliards. (Nivedita Balu à Bangalore, Benoit Van Overstraeten pour le service français)