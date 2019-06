H&M: bénéfice net de 427 millions d'euros au 2T, stable et conforme aux attentes

Stockholm (awp/afp) - Le géant du prêt-à-porter Hennes et Mauritz (H&M) a rendu compte jeudi d'un bénéfice net de 4,5 milliards de couronnes (427 millions d'euros) au deuxième trimestre, stable sur un an et globalement conforme aux attentes.

Bien qu'en voie de redressement, la rentabilité du groupe suédois reste bridée par le coût de sa transition numérique alors que le chiffre d'affaires s'est accru de 11% sur un an sur la période mars-mai de son exercice décalé, à 57,4 milliards de couronnes.

afp/ck