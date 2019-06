H&M: bénéfice net stable et conforme aux attentes

Stockholm (awp/afp) - Le géant du prêt-à-porter Hennes et Mauritz (H&M), en voie de combler son retard dans le commerce en ligne, a publié jeudi un bénéfice net de 4,5 milliards de couronnes (475 millions de francs suisses) au deuxième trimestre, stable sur un an et conforme aux attentes.

La rentabilité du groupe suédois reste bridée par le coût de sa transition numérique alors que le chiffre d'affaires s'est accru de 11% sur un an sur la période mars-mai de son exercice décalé, à 57,4 milliards de couronnes.

Ce résultat est globalement en ligne avec les estimations des analystes interrogés par le fournisseur d'informations financières Factset, qui tablaient en moyenne sur 440 millions d'euros de résultat net et 5,4 milliards de chiffre d'affaires.

H&M va donc mieux, comme le constate la Banque Royale du Canada (RBC) dans une note: l'industriel "continue d'améliorer ses performances cette année et de gagner des part sur de grands marchés, même si la comparaison [par rapport aux trimestres précédents] est avantageuse".

Le groupe d'habillement augmente nettement sa marge nette par rapport au 1er trimestre, la portant à 7,8% contre 1,6%, encore loin néanmoins de son principal rival, le géant espagnol Inditex, propriétaire de Zara, qui pour des revenus équivalents a fait ressortir une marge de 12,4% lors de son 1er trimestre (février-avril).

"Le groupe H&M continue d'accroître ses ventes à tarif plein, à réduire les remises et à gagner des parts de marché, démontrant que les clients apprécient nos collections et les améliorations réalisées dans l'assortiment d'articles et le confort du consommateur", s'est félicité le PDG, Karl-Johan Persson, dans le communiqué de résultats.

Aux prises avec une érosion des ventes et de la rentabilité après un retard dans sa conversion au commerce en ligne, H&M assure recueillir les fruits des efforts consentis au cours des derniers trimestres pour adapter son offre.

Au deuxième trimestre, les ventes en ligne ont continué de grimper, en forte hausse de 20% en monnaies locales et de 27% en couronnes suédoises.

afp/ck