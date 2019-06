H&M : entouré après des perspectives positives

27/06/2019 | 11:36

L'action H&M grimpe de 9% sur l'OMX après des perspectives rassurantes affichées à l'occasion de la publication d'un résultat net stable à 4,6 milliards de couronnes suédoises sur son deuxième trimestre (clos fin mai).



La chaine de vêtements scandinave a vu sa marge brute se tasser à 55,4%, contre 56,1% un an auparavant, mais ses ventes nettes ont augmenté de 11% à 57,5 milliards de couronnes suédoises (+6% en monnaies locales).



'Ce deuxième trimestre s'avère en ligne avec le consensus, mais l'activité actuelle et les propos sur les rabais au troisième trimestre se montrent meilleurs que prévu', souligne un analyste d'UBS après cette publication.



