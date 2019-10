H&M : entouré après ses trimestriels

03/10/2019 | 09:30

L'action H&M (Hennes & Mauritz) B s'adjuge 6,4% sur les premiers échanges sur l'OMX, après la publication d'un BPA de 2,33 couronnes suédoises au titre de son troisième trimestre (clos fin août), en hausse d'un quart en comparaison annuelle.



La chaine de vêtements a vu sa marge brute s'améliorer d'un demi-point à 50,8% pour un chiffre d'affaires en croissance de 12% à près de 62,6 milliards de couronnes (+8% en monnaies locales), tiré par un bond des ventes en ligne (+25% hors effets de changes).



'Un bon accueil aux collections estivales et des parts de marché accrues montrent que nous sommes dans la bonne direction dans notre travail de transformation pour répondre aux attentes grandissantes des clients', commente le CEO Karl-Johan Persson.



