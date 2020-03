H&M : ferme tous ses magasins aux USA et en Allemagne

18/03/2020 | 10:47

En raison de la pandémie mondiale, H&M a décidé de fermer temporairement ses 590 magasins aux États-Unis, ainsi que ses 490 magasins en Allemagne, deux de ses principaux marchés dans le monde.



Le détaillant de mode suédois ferme également tous ses magasins pendant deux semaines au Canada, au Portugal et en Belgique.



Le groupe avait déjà fermé tous ses magasins en Suisse, en Grèce, en Slovaquie, en Lituanie, au Pérou, en Ukraine, aux Philippines, en Malaisie et à Chypre.



Dans une note publiée aujourd'hui, les analystes de Credit Suisse ont indiqué qu'ils réduisaient en conséquence leurs prévisions pour l'exercice 2020 de 53%.



' Cela se traduit par une baisse de 45% des ventes en glissement annuel au deuxième trimestre ' rajoute le bureau d'analyses.



' Nos prévisions supposent désormais une augmentation de la dette nette de 5 milliards couronnes suédoises à 12,6 milliards couronnes suédoises cette année (0,6 fois l'EBITDA).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.