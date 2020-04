H&M : l'Assemblée générale se tiendra, mais en ligne

06/04/2020 | 12:23

Le détaillant suédois de mode à petit budget Hennes & Mauritz annonce ce lundi qu'il tiendra son Assemblée générale le jeudi 7 mai, même si seule la participation à distance, en ligne, sera autorisée.



Les participants recevront les instructions pour se connecter à la réunion, apporter leurs contributions et voter. Ni le président du conseil d'administration, ni le PDG n'assisteront à la réunion et il n'y aura pas de session de questions / réponses.



Les commentaires du PDG seront publiés sur le site Web de H&M le jour même de la réunion.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.