H&M : met en place un nouveau crédit renouvelable

08/04/2020 | 14:47

H&M annonce ce mercredi avoir signé une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 980 millions d'euros sur 12 mois, avec une prolongation de six mois pour renforcer sa réserve de capitaux à la lumière de la crise liée au Covid-19.



Le groupe suédois a précisé que cette nouvelle facilité s'ajoute à une facilité de crédit renouvelable non utilisée de 700 millions d'euros signée en 2017 et venant à échéance en 2024.



Ce nouveau prêt a été soutenu par un groupe de banques partenaires de H&M, dont le suédois SEB, le français BNP Paribas et le danois Danske Bank.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.