H&M : s'envole après son point d'activité

17/09/2018 | 10:21

H&M (Hennes & Mauritz) s'envole de 10% sur l'OMX, la chaine de prêt à porter ayant dévoilé des ventes en croissance de 9% sur son troisième trimestre comptable (+4% en monnaies locales), à 64,8 milliards de couronnes suédoises (près de 6,2 milliards d'euros).



'La transition continue de H&M, pour faire face à l'évolution majeure au sein du secteur, a contribué à une amélioration graduelle des ventes et à des gains de parts sur de nombreux marchés', explique le groupe scandinave.



Il précise toutefois que le développement des coûts et ventes sur certains marchés majeurs (Etats-Unis, France, Italie) ont été considérablement affectés par des problèmes liés à la mise en oeuvre de nouveaux systèmes de logistiques au printemps.



