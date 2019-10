Hennes & Mauritz : Agenda economique du jeudi 3 octobre

(Répétition avec fermeture des marchés en Allemagne) ** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** Marchés fermés en Chine et en Allemagne PARIS - 09h50 Indices PMI des services et composite / septembre BERLIN - 09h55 Indice PMI Markit des services définitif / septembre LONDRES - 10h00 Indice PMI Markit des services déf. zone euro / septembre - 10h30 Indice PMI Markit des services / septembre PARIS - 18h00 point de conjoncture de l'Insee BRUXELLES - 11h00 Prix à la production en zone euro / août - 11h00 Ventes au détail en zone euro / août WASHINGTON - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 28 septembre - 16h00 Indice ISM des services / septembre - 16h00 Commandes à l'industrie / août Sociétés : PARIS - 07h00 Thales / journée investisseurs à Paris STOCKHOLM - H&M / résultats du T3 ----------------------------------------------------------------------- Les informations économiques et financières en français LE POINT sur les marchés européens La BOURSE DE PARIS Les VALEURS DU JOUR à Paris LE POINT sur les changements de recommandations à Paris

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv HENNES & MAURITZ -2.97% 184.44 50.83% THALES -3.41% 101.85 3.38%