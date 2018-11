Hennes & Mauritz : H&M arrête sa marque en difficulté Cheap Monday

Le groupe suédois a acheté en 2008 Fabric Scandinavien AB, propriétaire à la fois de cette marque, dont le produit vedette est un jean serré à bas prix, et des chaînes de magasins Weekday et Monki.

Les produits de Cheap Monday sont commercialisés via environ 3.000 points de vente à travers le monde ainsi que sur sa boutique en ligne et via la plate-forme Tmall du chinois Alibaba.

"Cela fait longtemps que la tendance est négative pour les ventes et les bénéfices de Cheap Monday. Le groupe H&M a donc l'intention de fermer Cheap Monday", dit l'enseigne suédoise, en jugeant que le modèle d'activité de cette marque, fondé sur le commerce de gros, n'était plus adapté aux évolutions du secteur.

Après l'acquisition de Fabric Scandinavien, H&M avait lancé plusieurs autres chaînes indépendantes pour tenter d'élargir sa base de clientèle.

"Nous percevons de très bonnes opportunités et un grand potentiel pour toutes les autres marques au sein de (la division) New Business, qui connaissent toutes un développement positif à la fois dans le domaine numérique et dans les magasins en dur", affirme H&M.

Le groupe suédois réalise toujours l'essentiel de ses ventes via sa marque éponyme, qui peine elle-même à s'adapter à l'essor du commerce en ligne.

L'arrêt de la marque Cheap Monday devrait être effective d'ici fin juin 2019 et entraîner environ 80 suppressions de postes.

Le titre H&M prenait 1,25% vers 11h15 GMT en Bourse de Stockholm.

(Anna Ringstrom; Bertrand Boucey pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)