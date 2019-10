Hennes & Mauritz : La valeur du jour en Europe - H&M dévoile un troisième trimestre convaincant

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

H&M grimpe de 6,37% à 196,21 couronnes suédoises après avoir publié de solides résultats au titre de son troisième trimestre, notamment marqués par une évolution de la rentabilité. Ainsi, le groupe de prêt-à-porter a fait état d’un bénéfice net de 3,86 milliards de couronnes sur les trois derniers mois contre 3,099 milliards un an plus tôt. Le résultat d’exploitation s’élève pour sa part à 5,03 milliards contre 3,97 milliards au troisième trimestre. Quant à la marge brute, elle ressort à 50,8% contre 50,3%.Le chiffre d'affaires, déjà publié, a atteint 62,572 milliards de couronnes suédoises en augmentation de 12%. La croissance organique est, elle, ressortie à 8%."La poursuite du développement des ventes à prix plein et la réduction des démarques ont contribué à une augmentation de 26% du bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, tout en maintenant un niveau d'activité élevé dans notre travail de transformation", s'est notamment félicité le président directeur général Karl-Johan Persson.Quant à la composition et le niveau des stocks de produits du commerce, ils continuent de s'améliorer. Retraité des effets de change, le stock a diminué de 1%.H&M affiche par ailleurs sa confiance pour la suite de l'exercice et assure que la nouvelle saison a démarré sur des bases prometteuses, avec un accueil positif pour les collections du début de l'automne.