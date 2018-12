Inditex rate le consensus avec le bénéfice du 3e trimestre, le titre chute

Le groupe espagnol, propriétaire de l'enseigne Zara et des marques Massimo Dutti et Bershka, a fait état d'un bénéfice avant intérêt et impôt (Ebit) en hausse de 3% à 3,07 milliard d'euros sur les neuf premiers mois de son exercice 2018-2019.

A taux de change constant, l'Ebit a crû de 14%, a souligné Inditex.

Sur le seul troisième trimestre, l'Ebit est ressorti à 1,29 milliards d'euros, soit un niveau inférieur de 4% au consensus, relève cependant Anne Critchlow de Société Générale.

"Le taux de change reste un problème au troisième trimestre avec un impact négatif de 3% sur les ventes, ce qui explique la différence de 4% par rapport au consensus sur les ventes et l'Ebit, malgré la forte hausse de la marge brute", dit-elle.

Vers 09h30 GMT, l'action Inditex reculait de 4,4% à 25,15 euros en Bourse de Madrid, accusant l'une des plus fortes baisses d'un Stoxx 600 en hausse de 0,8% et entraînant dans son sillage H&M (-3,45%) et Zalando (-1,26%).

Inditex, présent de la Chine à la Russie, est particulièrement exposé aux effets de change, plus de la moitié de ses ventes étant générées dans une devise autre que l'euro.

Le groupe espagnol, qui a lancé sur internet les produits de Zara sur 106 nouveaux marchés, a dit n'avoir pas procédé à des rabais en septembre, contrairement à ses concurrents dans l'habillement, ce qui lui a permis de dégager une marge brute en croissance de 108 points de base au troisième trimestre.

Sur les quatre premiers mois, soit la période août-novembre, du second semestre, les ventes à magasins comparables ont augmenté de 3%, à la faveur d'un mois de septembre "extraordinairement chaud" et d'une progression de 5% des ventes comparables sur la seule période octobre-novembre.

Le groupe espagnol avait dit en septembre s'attendre à réaliser des ventes à périmètre comparable en hausse de 4% à 6% au cours du second semestre de son exercice annuel.

