La valeur du jour en Europe - H&M : deuxième trimestre correct mais perspectives mitigées

H&M recule de 1,3% à 152,1 couronnes suédoises après avoir dévoilé au titre de son deuxième trimestre 2019 (du 1er mars au 31 mai), un chiffre d'affaires en hausse de 11% à 57,474 milliards de couronnes suédoises. Une hausse légèrement supérieure aux attentes. En monnaies locales, le chiffre d’affaires du groupe de prêt-à-porter a augmenté de 6%. "L'évolution rapide de l'industrie de la mode se poursuit et nous pouvons constater que notre propre travail de transformation nous mène dans la bonne direction, bien qu'il reste encore beaucoup de travail et de défis à relever", a souligné H&M.UBS tablait sur une croissance de 10% du chiffre d'affaires et de 5,5% en monnaies locales."Une impression de vente assez décente, mais nous demeurons préoccupés par les marges", note le bureau d'analyses, qui a confirmé sa recommandation Vendre et objectif de cours de 115 couronnes suédoises sur le titre." Le ralentissement d'avril/mai a probablement reflété un temps plus frais dans une grande partie de l'Europe en mai, comme on l'a vu dans la Textilwirtschaft (une publication spécialisée)", a-t-il ajouté. Selon l'anlayste, il pourrait y avoir un risque de démarque supplémentaire au troisième trimestre.