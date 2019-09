La valeur du jour en Europe H&M : entre prises de bénéfices et inquiétudes sur les stocks

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’action H&M (-2,13% à 186,18 couronnes suédoises) ferme la marche de l’indice OMX, l’annonce de revenus trimestriels un peu meilleurs que prévu déclenchant des prises de bénéfices. Au cours des trois derniers mois, l’action de la célèbre chaîne de vêtements a progressé de plus de 20%. Au troisième trimestre, le concurrent de Zara a généré un chiffre d’affaires de 62,572 milliards de couronnes suédoises (5,86 milliards d’euros) en croissance de 12%. Le marché visait 61,7 milliards de couronnes suédoises.. La croissance organique est, elle, ressortie à 8%, dépassant légèrement le consensus s'élevant à 7,9%." Les collections d'été bien accueillies et l'augmentation des parts de marché confirment que le groupe H&M est sur la bonne voie dans son travail de transformation pour répondre aux attentes toujours croissantes des clients ", a commenté le groupe suédois.Outre des prises de bénéfices, le groupe suédois pourrait être pénalisé en Bourse par le peu de progrès réalisés dans la réduction des stocks. Selon l'analyse de Jefferies, ces progrès seraient limités. Ils s'élevaient à plus de 40 milliards de couronnes suédoises fin mai contre 36,3 milliards de couronnes suédoises, trois mois auparavant.Le bureau d'études ajoute que les températures douces enregistrées jusqu'à présent en septembre pourraient pesait sur l'activité dans les premières semaines du quatrième trimestre.