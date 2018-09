Zalando: Deuxième profit warning en deux mois, le titre va chuter

Selon des indications d'avant-Bourse, le titre devrait plonger de 10% à l'ouverture. A son cours de clôture de 41,90 euros de lundi, il accuse un repli de 5% depuis le début de l'année alors que l'indice regroupant les valeurs européennes de la distribution a pris plus de 1% sur la période.

"Août et septembre 2018 ont été caractérisés par la poursuite de températures élevées dans toute l'Europe, réduisant la demande des consommateurs comme l'a montré la baisse du marché global du prêt-à-porter sur la période qui oblige à consentir des rabais plus importants que l'année précédente", a dit Zalando dans un communiqué.

Lors de son "profit warning" du 7 août, Zalando avait dit que ses ventes du deuxième trimestre avaient été affectées à la fois par le début tardif du printemps et la vague de chaleur soudaine qui s'en ensuite suivie.

Le groupe, qui a commencé à vendre des produits de beauté sur ses sites, ajoute que ses performances financières souffrent également d'une hausse des coûts d'exécution.

Zalando est en outre engagé dans un vaste programme d'investissement, aussi bien en matière de logistique que de technologies, afin de résister à la concurrence d'autres acteurs internet comme Amazon mais aussi d'enseignes telles que H&M.

Lundi, le groupe suédois a fait état d'un rebond de ses ventes au troisième trimestre, à la faveur à la fois d'un nouveau système logistique et des premiers fruits des efforts faits par le numéro deux mondial de la distribution de prêt-à-porter pour rivaliser avec les acteurs en ligne et les marques bon marché.

Zalando prévoit une croissance de son chiffre d'affaires vers le bas de sa fourchette cible de 20-25%, et non plus dans la moitié inférieure de cette fourchette, ce qui, souligne-t-il, restera une performance nettement supérieure à celle du marché.

Il table sur un bénéfice d'exploitation ajusté compris entre 150 et 190 millions d'euros, alors qu'il viser auparavant le bas d'une fourchette de 220-270 millions d'euros.

Le groupe berlinois publiera ses résultats du troisième trimestre, clos le 30 septembre, le 6 novembre. Pour cette période, Zalando dit que la croissance de son chiffre d'affaires et son résultat ajusté devraient être sensiblement inférieurs aux attentes du marché.

"L'activité du troisième trimestre ne reflète clairement pas nos ambitions qui demeurent intactes", a souligné le co-président du directoire Rubin Ritter. "Malgré l'environnement de marché difficile, nous continuons d'investir dans la croissance et maintenons notre objectif d'un doublement de notre chiffre d'affaires à l'horizon 2020."

