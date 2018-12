Henry Schein et Vet First Choice annoncent le nom de la nouvelle société : Covetrus

La nouvelle équipe dirigeante de Covetrus va développer le monde de la médecine vétérinaire

Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) et Vet First Choice ont annoncé aujourd’hui que la nouvelle société publique indépendante qui émergera du spin off prévu de l’entreprise de santé animale de Henry Schein et de la fusion subséquente avec Vet First Choice s'appellera Covetrus.

La transaction sera terminée au cours du premier trimestre de 2019.

La nouvelle société, Covetrus, sera une société mondiale pour la santé de l’animal. Misant sur la technologie, elle assistera les marchés vétérinaires de l’animal compagnon, des équidés et des grands animaux. Covetrus associera logiciel de gestion du cabinet d’avant-garde, gestion de la prescription, services de mobilisation client à canaux multiples et infrastructure de la chaîne d’approvisionnement afin de promouvoir la connectivité entre les vétérinaires et leurs clients.

Covetrus fonctionnera grâce à 5 000 collaborateurs répartis dans environ 25 pays. Ils fourniront des solutions intégrées pour aider les cabinets vétérinaires à améliorer leur activité économique et leur flux de travail et à renforcer l’expérience du client. La société servira environ 100 000 clients des grandes régions géographiques comme l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Australasie et l’Amérique du Sud.

Covetrus reflète le vaste partenariat de la société avec la communauté vétérinaire et ses efforts à « développer le monde de la médecine vétérinaire ». « Co » exprime la collaboration entre partenaires, avec à son centre « vet » pour signifier les activités de la société et enfin « -us » ('nous' en anglais) pour renforcer la notion d’une équipe de professionnels, qui servira d’extension au cabinet vétérinaire.

« Il s’est avéré crucial de créer une nouvelle marque et une nouvelle raison sociale qui puissent démontrer notre engagement de longue tradition à toujours mettre au centre de nos affaires les clients des cabinets vétérinaires. Nous nous engageons « à développer le monde de la médecine vétérinaire » en donnant le pouvoir d’action aux clients grâce à de nouvelles capacités et de nouveaux services qui entraineront de nouveaux résultats dans les domaines de la santé et des finances afin de garantir un succès continu », a déclaré Benjamin Shaw, fondateur et PDG de Vet First Choice. « Covetrus est l’expression de l’engouement que suscitent nos capacités uniques et notre proposition de valeur différenciée, que cette entité combinée fournira aux clients vétérinaires à travers le monde. »

Les deux sociétés ont également présenté aujourd’hui la future équipe de direction de Covetrus.

Comme annoncé antérieurement, Benjamin Shaw sera le PDG de la nouvelle société fusionnée et membre du Conseil d’administration. L’équipe de direction de Covetrus est composée des cadres suivants :

Christine T. Komola, vice-présidente exécutive et directrice financière

Erin Powers Brennan, vice-présidente senior, conseillère juridique et secrétaire

Russell Cooke, vice-président senior et directeur financier de l'exploitation

Francis X. Dirksmeier, vice-président senior et président Amérique du Nord

David Christopher Dollar, vice-président senior et président Logiciel et services

Michael Ellis, vice-président senior et président Europe

David Hinton, vice-président senior et président, APAC et marchés émergents

Timothy Ludlow, vice-président senior et directeur de la transformation

Anthony Providenti, vice-président senior, Développement de l’entreprise

Georgina Wraight, vice-présidente senior et présidente, Vet First Choice

James Young, vice-président senior et directeur des Ressources humaines

« Il s’agit là d’une impressionnante équipe dirigeante, composée de solides compétences. C’est pour nous un grand honneur de diriger cette nouvelle organisation indépendante », a affirmé Shaw. « Cette équipe dirigeante va assurer une bonne continuité du leadership à travers tous les secteurs d’activités et toutes les régions géographiques ; elle comprend de nouveaux talents afin de faciliter la transition sans obstacles vers la nouvelle société publique indépendante. De plus, notre équipe est engagée à satisfaire et à dépasser les attentes de nos clients. »

Henry Schein Animal Health et Vet First Choice continueront d’opérer comme deux organisations indépendantes, séparées jusqu’à la fin de la transaction.

