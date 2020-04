Hera : Après l'accumulation, l'accélération haussière ? 02/04/2020 | 09:41 achat conditionné En attente

Cours d'entrée : 3.4€ | Objectif : 3.8€ | Stop : 3.1€ | Seuil d'invalidation : 3€ | Potentiel : 11.76% En phase d'accumulation horizontale, le timing apparaît intéressant pour se positionner sur Hera et anticiper ainsi une extraction par le haut de cette zone de congestion.

On pourra se positionner à l'achat en cas de franchissement des 3.4 € pour viser les 3.8 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 3.14 EUR en données hebdomadaires.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

Points faibles L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes.

Sous la résistance des 3.76 EUR, le titre présente une configuration négative en données hebdomadaires.

Sous-secteur Services multiples aux collectivités Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. HERA -16.21% 5 287 NATIONAL GRID PLC -3.46% 41 346 ORSTED A/S -3.28% 41 269 SEMPRA ENERGY -31.54% 33 037 E.ON SE -4.66% 27 051 ENGIE -37.67% 24 959 ELECTRICITÉ DE FRANCE -30.92% 24 470 PPL CORPORATION -36.18% 18 950 AMEREN -11.81% 17 970 CMS ENERGY CORPORATION -11.35% 16 677 RWE AG -17.37% 16 186

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (EUR) CA 2019 6 621 M EBIT 2019 550 M Résultat net 2019 320 M Dette 2019 3 292 M Rendement 2019 3,15% PER 2019 14,7x PER 2020 15,6x VE / CA2019 1,21x VE / CA2020 1,13x Capitalisation 4 738 M Prochain événement sur HERA 29/04/20 Assemblée générale Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 3,75 € Dernier Cours de Cloture 3,22 € Ecart / Objectif Haut 46,1% Ecart / Objectif Moyen 16,6% Ecart / Objectif Bas -16,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Stefano Venier Chief Executive Officer & Executive Director Tomaso Tommasi di Vignano Executive Chairman Roberto Barilli General Manager-Operations Luca Moroni Group Manager-Administration, Finance & Control Stefano Manara Independent Non-Executive Director