Hera : S'attendre au retour d'une tendance affirmée 24/04/2020 | 12:38 achat En cours

Cours d'entrée : 3.21€ | Objectif : 3.5€ | Stop : 2.99€ | Potentiel : 9.03% Les cours de l'action Hera oscille horizontalement. Cette phase de distribution doit théoriquement laisser place à un retour de la volatilité.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 3.5 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 3.14 EUR en données hebdomadaires.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

Points faibles Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.

Sous-secteur Services multiples aux collectivités Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. HERA -16.97% 5 173 ORSTED A/S 0.20% 43 695 NATIONAL GRID PLC -0.50% 40 648 SEMPRA ENERGY -17.15% 36 695 E.ON SE -10.52% 24 332 ENGIE -36.10% 24 045 ELECTRICITÉ DE FRANCE -32.03% 22 642 PPL CORPORATION -29.79% 19 350 AMEREN -3.40% 18 305 CMS ENERGY CORPORATION -5.73% 16 816 RWE AG -10.82% 16 482

Données financières (EUR) CA 2020 7 470 M EBIT 2020 556 M Résultat net 2020 302 M Dette 2020 3 341 M Rendement 2020 3,31% PER 2020 15,7x PER 2021 14,6x VE / CA2020 1,09x VE / CA2021 1,07x Capitalisation 4 778 M Prochain événement sur HERA 29/04/20 Assemblée générale Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 3,75 € Dernier Cours de Cloture 3,24 € Ecart / Objectif Haut 45,2% Ecart / Objectif Moyen 15,9% Ecart / Objectif Bas -16,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Stefano Venier Chief Executive Officer & Executive Director Tomaso Tommasi di Vignano Executive Chairman Roberto Barilli General Manager-Operations Luca Moroni Group Manager-Administration, Finance & Control Stefano Manara Independent Non-Executive Director