HERBALIFE : abaisse sa prévision de croissance annuelle

Herbalife a mis à jour ses prévisions de résultats pour cette année. Sa fourchette cible de bénéfice par action a été ramenée de 1,98/2,18 dollars à 1,95/2,15 dollars. En données ajustées, le bénéfice par action est attendu entre 2,60 et 2,80 dollars contre une précédente estimation entre 2,53 et 2,73 dollars. Enfin, Herbalife table désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires annuel comprise entre 8,3 et 12,3% contre de 9 à 13% précédemment.Pour son troisième trimestre à fin septembre, le groupe vise un bénéfice par action ajusté de 58 à 68 cents et un chiffre d'affaires en croissance de 9 à 14%.Au deuxième trimestre, Herbalife a enregistré une baisse de 31,4% de son bénéfice net, à 94,4 millions de dollars ou 62 cents par action. En données ajustées, il ressort à 80 cents par action contre un objectif fixé par le groupe de 58/68 cents. Son chiffre d'affaires a atteint 1,285 milliard de dollars, en hausse de 12%. L'objectif était de 8,5% à 12,5%.