Bien choisir la motorisation de son portail : les conseils CHARUEL

Entre le froid hivernal et les averses estivales, les matins pressés ou les retours d'une longue journée, sortir de son véhicule pour ouvrir et refermer le portail de sa maison devient une tâche contraignante. Le réseau CHARUEL, spécialiste français du portail sur-mesure, préconise l'équipement en motorisation… pour un confort maximum ! Quel type de motorisation choisir ? Où la positionner ? Intégrer la connectivité ? Ou encore pour quel branchement électrique opter ?

Les quarante-sept installateurs, membres de son réseau répartis aux quatre coins de la France, peuvent réaliser une étude personnalisée. Ils répondent ainsi à toutes les interrogations des foyers et proposent des équipements selon leurs besoins spécifiques et l'installation existante en cas de rénovation.

Plutôt battant ou coulissant ?

Le choix de la motorisation dépend en premier lieu du type de portail installé. CHARUEL conseille les modèles coulissants pour favoriser le gain d'espace en limite de propriété.

Il propose également des modèles battants s'ouvrant de 90° à 180°, selon la fixation, pour les grands terrains. Tous se déclinent en aluminium ou PVC, dans de nombreuses formes et multiples coloris.

Moteur visible ou invisible ?

Afin de répondre aux envies esthétiques et de praticité, CHARUEL met à disposition des motorisations visibles et invisibles développées par des experts de renommée, SOMFY et CARDIN. Pour les foyers recherchant le confort optimal, il est recommandé de s'orienter vers les moteurs visibles. Installés au pied du portail, ils sont directement accessibles pour les interventions techniques. Les amateurs de style épuré se verront guidés vers une motorisation dissimulée dans le poteau de guidage (coulissants), intégrée aux montants (battants), ou enterrée dans des caissons en acier traité par cataphorèse avec un capot en acier inoxydable.

La question de la connectivité

Qui dit motorisation dit connectivité ! CHARUEL propose le mode d'ouverture traditionnel par télécommande ainsi qu'une motorisation connectée. Cette solution simplifie la vie en commandant l'ouverture et la fermeture à distance, via l'application Connexoon, installée sur smartphone. Elle permet également de vérifier à distance que les accès au logement sont bien fermés. Adaptée aux portes de garages, volets roulants, alarmes, éclairages et stores, cette application devient l'alliée des maisons connectées !

Une alimentation électrique classique ou économique ?

Dernier critère de choix en matière de motorisation : le système d'alimentation électrique. Tous les portails CHARUEL sont fournis avec une batterie de secours et un système de déverrouillage actionnable depuis l'intérieur. Un process permettant de le faire fonctionner en cas de coupure d'électricité. Il peut être relié à l'alimentation électrique de l'habitat ou connecté à un panneau solaire, installé sur un côté du portail, pour une totale autonomie.

CHARUEL

Créé en 2011, le réseau CHARUEL regroupe 47 professionnels du portail répartis sur l'ensemble de la France. Il propose aux particuliers une offre complète de portails PVC et ALUMINIUM, réalisés dans son usine de Carentoir (56). http://www.charuel.fr

ATLANTEM INDUSTRIES

Spécialisée dans la fabrication de menuiseries, volets roulants, portes d'entrée, de garage et portails avec la marque ATLANTEM, ATLANTEM INDUSTRIES est une filiale du Groupe HERIGE. Entièrement dédiée à la fabrication des ouvertures et fermetures, elle conçoit, fabrique et commercialise auprès des professionnels une offre complète multi-matériaux réalisée dans ses 11 usines françaises. http://www.atlantem.fr

