EQUIP’BAIE 2018 - HALL 1 STAND G54 : ATLANTEM fait un nouveau pas vers l’innovation

Cette édition d'EQUIP'BAIE marque un nouveau tournant pour l'entreprise française ATLANTEM qui entend participer aux réflexions sur le bâtiment de demain. La conception de son stand donne le ton de sa participation au salon. Pensé autour de deux notions qui lui sont chères, la précision du message et l'esprit d'ouverture, il se focalise sur l'enrichissement de sa collection AM-X qui illustre son esprit d'innovation fort, souligné notamment lors du Concours de l'Innovation du Mondial du Bâtiment en 2015, et sur la connectivité dans l'habitat. Vitrine de son savoir-faire, le stand constitue également un lieu convivial, ouvert aux rencontres et au partage de projets et d'idées. Autre nouveauté cette année : un espace dédié mettant en exergue ses deux réseaux SOLABAIE® et CHARUEL.

AM-X : une couverture totale des besoins du marche

La gamme exclusive et avant-gardiste de menuiseries AM-X, détentrice d'un DTA depuis juillet 2018, doit son caractère novateur à l'association intelligente des atouts techniques et esthétiques de chaque matériau (aluminium, PVC et bois). Cette approche technique inédite sur le marché, est conçue pour multiplier les choix tout en simplifiant les démarches (vente, achat, pose…) des professionnels du bâtiment, des architectes et des particuliers. Elle se destine au neuf et à la rénovation, pour les maisons individuelles, logements collectifs et copropriétés.

Aujourd'hui, ATLANTEM développe de nouvelles solutions pour s'adapter à la majorité des contextes de pose : châssis fixe vitré dormant pour harmoniser les masses vues, élargisseurs pour faciliter la rénovation, petits bois collés…

Il dévoile également en avant-première son nouveau coulissant. Commercialisé au premier trimestre 2019, il permettra de proposer une gamme complète associant frappe, porte et coulissant. En complément du blanc et de la couleur, le coulissant propose de créer des univers intérieurs authentiques et harmonieux avec l'ambiance bois des frappes. Les mesures de performances sont en cours d'évaluation et de de validation.

Vers des ouvertures connectées utiles

En partenariat avec MACO et SOMFY, ATLANTEM repense la connectivité de ses fenêtres en les intégrant pleinement dans un écosystème de type TAHOMA. Conçu pour recevoir en temps réel des informations relatives à la sécurité de l'habitat, un capteur électronique intelligent équipe la menuiserie pour en détecter la position et identifier une tentative d'intrusion. Ce capteur communique avec l'environnement domotique pour permettre au propriétaire de déclencher des scénarii. Par exemple, en cas de cambriolage, il peut allumer la lumière ou baisser les volets pour faire diversion et tenter de dissuader les auteurs. Il suffit à l'utilisateur d'activer les fonctions : le capteur envoie alors un signal à TAHOMA qui peut ainsi piloter, via le scénario programmé, tout autre équipement raccordé.

ATLANTEM complète cette approche avec la présentation d'une serrure motorisée pour porte d'entrée. Intégrée également dans l'écosystème domotique, elle offre un contrôle à distance via une box ou un smartphone. Une solution ergonomique pour les personnes à mobilité réduite ou encore pour un membre du foyer ayant oublié ses clés, et plus généralement pour piloter à distance la fermeture et l'ouverture de son habitat de façon totalement souple et sécurisée.

ATLANTEM

Filiale du Groupe HERIGE, ATLANTEM conçoit, fabrique et commercialise auprès des professionnels une offre complète multi-matériaux de menuiseries, volets, portes d'entrée, portes de garage et portails réalisés dans ses onze usines françaises. www.atlantem.fr

