EQUIP’BAIE 2018 - HALL 1 STAND G54 - SOLABAIE® confirme son développement : 15 nouveaux adhérents en Hauts-de-France et ouverture d’un 150ème magasin

Créé en 2003 par ATLANTEM INDUSTRIES, le réseau SOLABAIE® poursuit son développement annoncé lors de sa convention nationale en décembre dernier. Dans la continuité de son expansion sur le territoire, il profite de cette édition du salon EQUIP'BAIE pour mettre à l'honneur :

le déploiement de quinze nouveaux adhérents dans la région des Hauts-de-France,

l'ouverture d'un 150ème magasin, implanté à Saint-Chéron (91).

Deux évènements historiques pour ce spécialiste français qui a confirmé, au fil de l'année 2018, son attachement à l'innovation et à la qualité du service.

L'ouverture d'un 150ème magasin

Le salon EQUIP'BAIE est l'occasion de célébrer la signature du 150ème magasin SOLABAIE®.

Situé à Saint-Chéron, dans l'Essonne (91), il est dirigé par WILLY BRASSLER qui confie : « L'implantation territoriale est essentielle à l'heure où les Français optent pour les entreprises locales dans le cadre de la réalisation de leurs travaux. ».

Cet homme de terrain, issu du métier de l'installation, renouvelle ainsi sa confiance au réseau.

Adhérente depuis 2013, son entreprise ECON'HOME, créée en 2011, compte également trois autres magasins 100 % SOLABAIE® :

depuis 2013, à Sainte-Geneviève-des-Bois (91) , sa ville natale,

, sa ville natale, à Annecy (74) dont l'ouverture, effective depuis 2017, répond à une demande croissante locale sur le marché du neuf,

à Orsay (91) depuis septembre 2018.

« Le réseau SOLABAIE® parvient à fédérer et fidéliser ses adhérents, tout particulièrement grâce à un sens de l'écoute important. La parole est laissée aux membres et les remontées du terrain sont prises en compte. Il s'agit d'un point essentiel qui participe au sentiment d'appartenance. Le relationnel prime : la stabilité de l'équipe avec laquelle nous sommes en contact crée affinité et confiance. », complète WILLY BRASSLER.

D'autres critères ont participé au choix d'ECON'HOME :

une offre multiproduits proposant des menuiseries PVC, Bois, Aluminium et Hybride, des fermetures - volets, portes d'entrée et de garage et portails -, fabriquées en France et bénéficiant du label OFG par les usines ATLANTEM,

un kit d'accueil pour mettre en avant la marque SOLABAIE® : catalogues, outils d'aménagements des show-rooms, valises d'échantillons, meubles d'exposition, posters…

un calendrier d'opérations commerciales nationales et locales,

une communication organisée et prise en charge par le réseau à l'occasion des opérations commerciales nationales : relais télévisuel, dispositif replay, relais Internet avec des campagnes Adwords géo-localisées, communication locale avec la distribution de flyers, envoi d'e-mailings ou de sms,

une mise en avant de son entreprise sur des pages dédiées via le site internet www.solabaie.fr.

Une implantation majeure en Hauts-de-France

Le deuxième semestre 2018 est marqué par l'arrivée de quinze nouveaux magasins dans la région des Hauts-de-France, qui existaient sous une autre enseigne. Leur répartition confirme le maillage territorial : Bailleul, Boulogne-sur-Mer, Longuenesse, Seclin, Roye, Arras, Bruay-la-Buissière, Douai, Lens, Lille, Tourcoing, Valenciennes, Villeneuve-d'Ascq, Dunkerque et Calais. Ils viennent renforcer la présence existante de cinq autres installateurs SOLABAIE® en terres picardes et Nord.

Un choix fondé sur l'innovation des produits et les supports finis

Ces nouveaux adhérents s'accordent autour des valeurs communes qu'ils partagent avec le réseau SOLABAIE® et la possibilité de commercialiser la fenêtre PVC Fibrée. Ils peuvent développer leur offre de produits avec la fenêtre personnalisable SO !, une innovation et exclusivité SOLABAIE®, les portes de garage et les portails.

L'ensemble des outils fournis par le réseau a également constitué un critère décisif :

Un dispositif d'intégration dynamique

SOLABAIE® a réservé un accueil particulier aux quinze adhérents et leurs équipes de vente afin de faciliter leur intégration. Le plan de formation, avec un professionnel qualifié, durant une semaine, leur a permis de :

visiter les usines de Fougères, Pontivy, Languidic et Carentoir,

s'imprégner des collections de produits et méthodes de vente.

La devanture des magasins et les véhicules de fonction sont logotés SOLABAIE®. Les salles d'exposition, ornées des PLV aux couleurs du réseau, présentent les gammes. Les dirigeants des magasins ont également organisé en septembre dernier :

une campagne télévisuelle régionale,

l'envoi d'un courrier d'information sur les nouveautés, l'offre commerciale et les portes ouvertes,

la distribution de l'offre commerciale, via média poste sur leur secteur, pour promouvoir l'opération commerciale de la rentrée.

SOLABAIE

Créé en 2003 par ATLANTEM INDUSTRIES, le réseau SOLABAIE regroupe 150 points de vente répartis sur l'ensemble de la France. Le réseau propose aux particuliers une offre complète de menuiseries PVC, BOIS et ALUMINIUM, volets, portes d'entrée, portes de garage et portails conçus ou fabriqués dans ses 9 usines françaises. http://www.solabaie.fr

ATLANTEM INDUSTRIES

Spécialisée dans la fabrication de menuiseries, volets roulants, portes d'entrée, de garage et portails avec la marque ATLANTEM, ATLANTEM INDUSTRIES est une filiale du Groupe HERIGE. Entièrement dédiée à la fabrication des ouvertures et fermetures, ATLANTEM INDUSTRIES conçoit, fabrique et commercialise auprès des professionnels une offre complète multi-matériaux réalisée dans ses 9 usines françaises. http://www.atlantem.fr

» Télécharger le communiqué de presse (pdf - 2,14 Mo)