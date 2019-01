HERIGE : ATLANTEM INDUSTRIES pose la première pierre de son usine 4.0 de menuiseries AM-X à Fougères (35)

Un an après l'annonce du projet de construction de son usine de production 4.0 sur le site de Saint-Sauveur-des-Landes dans la communauté de communes de Fougères (35), ATLANTEM INDUSTRIES, filiale du Groupe HERIGE spécialisée dans la fabrication de menuiseries industrielles et fermetures, a posé, le vendredi 7 décembre 2018, la première pierre du bâtiment.

Implantée aux abords de l'A84 sur un terrain de 7,4 hectares, la nouvelle usine de 18 000 m² se situe à proximité immédiate des autres sites d'ATLANTEM INDUSTRIES afin d'optimiser les synergies tout en rationnalisant les flux industriels et logistiques. Ce projet s'inscrit dans la stratégie du Groupe HERIGE, qui souhaite renforcer le pôle Menuiseries de sa branche ATLANTEM en capitalisant sur l'innovation et le service clients. L'usine traduit son aptitude à capter les opportunités de croissance en déployant des gammes à la pointe de la technologie, et répondant aux exigences des professionnels comme des particuliers. Elle vise ainsi à augmenter la capacité de fabrication de la menuiserie AM-X. Une réponse concrète à la demande croissante du marché pour cette gamme qui a déjà fait l'objet d'un prix au Concours de l'Innovation du Mondial du Bâtiment en 2015.

La construction et l'aménagement correspondent à un investissement de l'ordre de 20 millions d'euros (bâtiment et équipements industriels). Le bâtiment sera mis en service en septembre 2019 et sa montée en charges s'effectuera progressivement en transférant les volumes de l'usine actuelle située à Lécousse à 8 km. Le site prévoit d'employer jusqu'à 150 collaborateurs dont 50 recrutements.

ATLANTEM INDUSTRIES a pour objectif de répondre à un enjeu majeur : optimiser la production tout en gérant le bien-être au travail et répondre efficacement aux besoins des clients. Des outils numériques et des méthodes d'organisation de la chaîne logistique sont pensés pour optimiser les processus.

Dans une démarche RSE, un travail de fond est effectué sur le pilotage des flux de matières internes par radioguidage, la digitalisation du flux d'informations, les économies d'énergie et de matières premières ainsi que le recyclage des déchets. L'ergonomie des postes de travail a été totalement repensée et validée à l'aide de la réalité virtuelle : éclairage naturel, suppression des ports de charge…

ATLANTEM INDUSTRIES en quelques chiffres

Chiffre d'affaires 2017 : 133 M€

200 000 menuiseries

menuiseries 100 000 volets roulants

volets roulants 7 500 portails

portails 7 000 portes d'entrée

portes d'entrée 4 000 portes de garage

ATLANTEM conçoit, fabrique et commercialise auprès des professionnels une offre complète multi-matériaux de menuiseries, volets, portes d'entrée, portes de garage et portails réalisés dans ses onze usines françaises. www.atlantem.fr

