HERIGE : ATLANTEM participe au développement de la carte d’identité numérique de la menuiserie « TOUTSURMAMENUISERIE.COM »

Déjà dynamique depuis plus de dix ans dans l'intégration d'accessoires connectés utiles à ses menuiseries, l'entreprise française ATLANTEM confirme son expertise en la matière en participant au développement collectif de la carte d'identité numérique « Toutsurmamenuiserie.com »*. Cette démarche illustre son ambition de s'inscrire activement dans la transformation digitale et l'amélioration de la performance de la filière et du bâtiment en général.

Gage de sa volonté de transparence tant auprès des professionnels installateurs et diagnosticiens que des particuliers, il fait ainsi apparaître un QR Code sur ses gammes. Le process a démarré avec la menuiserie innovante AM-X et se déploiera sur les autres les prochains mois. Il permet de consulter une fiche pédagogique du modèle mentionnant :

le nom du fabricant,

les caractéristiques techniques,

les performances,

les certifications et labels,

les conseils de pose et d'entretien.

L'outil propose ainsi une information immédiate et garantie à vie, ne nécessitant plus de se référer à une brochure ou de contacter un commercial.

En cas de besoin, le client peut accéder directement aux informations via le site Toutsurmamenuiserie.com en renseignant le numéro de série. Cet engagement, rassurant pour tous, garantit la qualité et la fiabilité du produit choisi pour son projet de construction ou de rénovation, et participe à la valorisation du patrimoine en cas de location ou de vente.

* Projet mené par l'association MENUISERIE AVENIR, située dans les Pays de la Loire, qui conduit depuis 2006 des actions collectives pour le développement et la performance de ses membres, des concepteurs-fabricants de menuiseries en bois, PVC, aluminium ou mixtes. Toutsurmamenuiserie.com a reçu le Trophée Coup de coeur de la presse professionnelle des Trophées de l'innovation du salon EQUIP'BAIE 2018.

ATLANTEM

Filiale du Groupe HERIGE, ATLANTEM conçoit, fabrique et commercialise auprès des professionnels une offre complète multi-matériaux de menuiseries, volets, portes d'entrée, portes de garage et portails réalisés dans ses onze usines françaises. www.atlantem.fr

» Télécharger le communiqué de presse (pdf - 167 Ko)