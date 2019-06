HERIGE : CHARUEL dévoile son catalogue 2019-2020 « portails, clôtures & claustras sur-mesure »

https://fr.calameo.com/read/0054410381c45d1337955

Le réseau français d'installateurs de portails, clôtures et claustras CHARUEL présente l'édition 2019-2020 de son catalogue. Au plus près des attentes des particuliers, il esquisse toujours plus de nouveautés pour multiplier leurs choix esthétiques en matière d'aménagement extérieur et offrir une homogénéité d'ensemble. Au total, 25 nouveautés en aluminium sont dévoilées :

des modèles de portails design dans la collection « Les Contemporains » (découpes au laser, jeux de transparence…),

(découpes au laser, jeux de transparence…), un modèle dédié aux petites hauteurs pour la ligne « Les Essentiels » ,

, des totems boîtes aux lettres pour une intégration harmonieuse et discrète.

Le titre sur la couverture « Portails, Clôtures & Claustras sur-mesure » donne le ton : celui de la personnalisation… jusqu'au bout des lames ! Elle s'expérimente d'une nouvelle manière avec par exemple la possibilité de graver son nom de famille, son numéro de maison ou encore une courte citation sur le portail INOXIUM (collection « Les Contemporains »). Une touche moderne et qui singularise toujours plus son habitat !

« Les tendances vont surtout vers des modèles de forme droite, en aluminium. Le plus souvent en coulissant, et dans les coloris gris, avec ou sans motifs. Les portails pleins ou avec de petits jours sont plébiscités afin de préserver l'intimité. »

Le catalogue de 186 pages est pensé tel un guide de choix complet pour conseiller au mieux les particuliers et leur offrir un maximum de possibilités à travers les chapitres « Votre portail Alu », « Votre portail PVC » et « Votre portail automatisé ». Moderne et épuré, il est à l'image de la nouvelle identité visuelle du réseau.

Plus de 200 modèles* aluminium et PVC sont déclinables en six formes différentes (droite, bombée, cintrée…), en un ou deux vantaux, et dans des dimensions adaptées à son extérieur. Les particuliers peuvent également choisir le type d'ouverture, le degré d'intimité, les décors, les couleurs parmi une palette de plus de 200 nuances ainsi que les accessoires complémentaires tels que les poignées ou encore la motorisation.

Pour préserver des regards le jardin ou la terrasse, et délimiter la propriété, ils peuvent compléter leur aménagement avec la gamme de claustras à l'esthétique épurée.

* Tous les modèles sont garantis 10 ans.

CHARUEL

Créé en 2011, le réseau CHARUEL regroupe 52 professionnels du portail répartis sur l'ensemble de la France. Il propose aux particuliers une offre complète de portails, clôtures et claustras PVC et ALUMINIUM, réalisés dans son usine de Carentoir (56). http://www.charuel.fr

ATLANTEM INDUSTRIES

Spécialisée dans la fabrication de menuiseries, volets roulants, portes d'entrée, de garage et portails avec la marque ATLANTEM, ATLANTEM INDUSTRIES est une filiale du Groupe HERIGE. Entièrement dédiée à la fabrication des ouvertures et fermetures, elle conçoit, fabrique et commercialise auprès des professionnels une offre complète multi-matériaux réalisée dans ses 9 usines françaises. http://www.atlantem.fr

