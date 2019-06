HERIGE : EDYCEM BPE livre ses secrets pour bien choisir son béton décoratif extérieur

Les beaux jours arrivent, synonymes d'envies de renouveau dans lesquelles le béton décoratif a toute sa place : la terrasse, la réfection des abords de la piscine et des allées du jardin, l'entretien des espaces… Quelle est la solution la plus adaptée à tel ou tel espace ? Le spécialiste EDYCEM BPE partage son expertise et présente ses tendances 2019, inspirées de sa gamme LUMILISS®. Ces solutions EDYCEM BPE se distinguent par leurs esthétiques élégantes, leur résistance, leur caractère sécurisant et leur facilité d'entretien.

[CONSEIL D'ENTRETIEN]

La résistance des bétons décoratifs est adaptée à un usage intensif avec des passages répétés. Pour une protection optimale, l'application d'un vernis est nécessaire limitant ainsi la pénétration des graisses et facilitant le nettoyage. L'entretien est simple : un balai, de l'eau et une touche de savon doux. Il est préférable d'éviter les produits agressifs.

« Premier critère de sélection : le lieu est déterminant. On ne choisira pas le même type d'aspect pour un tour de piscine ou pour le sol d'une terrasse. L'aspect esthétique est évidemment essentiel, l'objectif étant d'embellir ses extérieurs. Certains types de bétons décoratifs offrent plus de possibilités de personnalisation et plus de choix de couleurs. La facilité de pose doit être également prise en compte. La plupart des solutions nécessitent l'intervention d'un professionnel pour leur mise en oeuvre. Il est préférable de se renseigner sur les temps de pose selon le type de béton décoratif. Ce critère ayant une influence directe sur le dernier facteur : le prix au m². Pour des travaux en toute sérénité, nous orientons les particuliers vers notre réseau d'applicateurs LUMILISS® DES SOLS (https://www.edycem-bpe.fr/reseau/). Spécialisés dans la réalisation de sols en béton décoratif, les membres sont qualifiés et reconnus par EDYCEM BPE pour leur aptitude à respecter les règles de l'art. ». Thony DUBOIS, Attaché Technico Commercial secteur Littoral

À chaque projet son type d'aspect

Une terrasse à l'épreuve des fêtes

Si elle symbolise le lieu de convivialité et de détente par excellence, la terrasse est également l'un des espaces les plus sollicités par les convives. Passages fréquents, déplacement de la table et des chaises, graisses de barbecue ou encore verres renversés, elle doit se parer d'un revêtement aux multiples vertus. Le choix idéal ?

Le béton empreinte de la gamme LUMILISS® d'EDYCEM BPE constitue une solution tendance idéale. Cette surface est travaillée en appliquant une empreinte sur le béton encore frais. Un imprimé en relief est alors créé, procurant l'aspect d'un matériau noble comme le bois, la pierre ou le pavé. Résultat bluffant garanti !

Lézarder en toute sérénité aux abords de la piscine

Esthétique, pratique et sécurisée, tels sont les maîtres-mots d'une plage de piscine agréable où l'on peut vaquer à un instant de bien-être sur un transat, accéder ou sortir de l'eau, veiller sur les enfants qui barbotent.

Le béton poreux de la gamme LUMILISS® favorise le drainage et la collecte des eaux de ruissellement. Un béton résistant dans la durée, facile à nettoyer et à entretenir toute l'année, anti-dérapant pour éviter les chutes… le tout en harmonie avec le style de la maison.

Pour une allée accueillante

C'est par l'allée de jardin que s'effectue quotidiennement l'entrée dans la maison et l'accueil des invités. Elle se doit ainsi d'être pratique et en harmonie avec l'environnement.

Le béton désactivé de la gamme LUMILISS® constitue un incontournable. Proche d'un sol gravillonné, sa surface en relief laisse apparaître les granulats, pour un aspect résolument naturel. Cette solution robuste laisse également s'exprimer la créativité pour une entrée de garage des plus originales, grâce à l'intégration de particules luminescentes.

Une entrée de garage singulière

L'accès au garage doit être résistant, adhérent tout en apportant de l'esthétique à l'habitation. EDYCEM BPE préconise son béton micro-désactivé de la gamme LUMILISS®. Toute en relief, sa surface est travaillée de manière à laisser apparaître les grains de sable, pour un aspect naturel. Anti-dérapant et sans aspérité, il n'emmagasine pas la chaleur, favorisant la marche pieds nus sans danger. Il résiste sur le long terme à l'eau, au chlore et à la fréquence des passages.

EDYCEM BPE

Forte de 27 centrales à béton toutes certifiées NF et basées dans l'Ouest de la France, EDYCEM BPE se positionne comme un véritable acteur de proximité. L'activité dispose des moyens nécessaires lui permettant de proposer des produits innovants développés dans son laboratoire R&D pour les professionnels, comme les particuliers.

www.edycem-bpe.fr

» Télécharger le communiqué (pdf - 905 Ko)