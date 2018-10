HERIGE : EDYCEM s’inscrit dans la dynamique du label E+C

Le spécialiste du béton EDYCEM s'inscrit dans la démarche du label E+C- avec la gamme de blocs à bancher calibrés VERTICAL BLOC® d'EDYCEM PPL et le mortier autoplaçant CEM MORTIER BLOC® d'EDYCEM BPE. Deux produits plébiscités par les constructeurs, à l'instar de MAISONS PRIVAT, qui les a choisis pour la construction de la première maison en France labellisée E+C- (nveau énergie 3 et carbone 1) et certifiée NF Habitat HQE :

les blocs VERTICAL BLOC®, de 15 cm de largeur, ont été posés à sec pour ériger les murs en maçonnerie. Leur utilisation sur des modules classiques, par rapport aux blocs de 20 cm, augmente la surface de 1,5 à 2 m 2 , sans modifier les côtes extérieures et assure une meilleure gestion des déchets sur chantier ,

le mortier CEM MORTIER BLOC®, spécialement développé pour cette application, assure un remplissage optimal des murs et une parfaite étanchéité. La solution de pompage de ce mortier de remplissage performanciel optimise les conditions de travail et la sécurité des hommes. Sa production en centrale à béton prêt-à-l'emploi garantit qualité et performance, il présente un rendement de 6 m3/h.

L'ouvrage répond aux enjeux de ce label volontaire lancé par l'Etat et dédié à la valorisation des bâtiments à énergie positive et bas carbone : label E+C-.

Un mariage de solutions éco-responsables

Proposer des produits de qualité, économes en énergie et à l'usage, et respectueux de l'environnement, constitue un enjeu essentiel pour EDYCEM. Chaque solution dispose d'une FDES (Fiche de déclaration environnementale et sanitaire), téléchargeable en ligne sur son site www.edycem.fr. Ces documents normalisés présentent l'analyse du cycle de vie et des informations sanitaires dans la perspective du calcul de la performance environnementale et sanitaire du bâtiment pour son éco-conception.

VERTICAL BLOC® : de multiples atouts

Le VERTICAL BLOC®, fabriqué en France, se distingue par son caractère éco-responsable. Cette matière première 100 % naturelle réduit les consommations de CO 2 de 8 %. Ne dégageant pas de poussières, elle ne nécessite pas de bétonnière au montage, de découpe sur site, ni de consommation de mortier, pour des chantiers propres.

Le VERTICAL BLOC® dispose d'un DTA (Document Technique d'Application) délivré par le CSTB qui garantit :

une adaptation simple au multi-dimensionnement : des éléments de 20, 40, 60 cm et des coulissants permettent de répondre aux divers besoins du chantier. Le fractionnement et l'emboîtement optimisent la flexibilité,

une réponse parasismique performante : le ferraillage simplifié facilite la mise en oeuvre. Le positionnement d'aciers filants, préalablement défini par un bureau d'études structure, accentue la résistance dans les zones sensibles,

un remplissage au mortier prêt-à-l'emploi : pour finaliser l'ensemble, un remplissage continu et intégral de mortier dans l'ensemble des cavités des blocs est nécessaire. Il s'effectue facilement à l'aide d'une pompe à béton ou chape. Issu d'une fabrication industrielle, le mortier CEM MORTIER BLOC® prêt-à-l'emploi confère qualité et performance à l'ouvrage,

une qualité de la paroi : pas de joints, moins de spectre et de faïençage pour une homogénéité du support d'enduit. Elle offre des performances telles que l'augmentation de la surface habitable, l'assurance des fixations, l'imperméabilité à l'air, le confort phonique...

CEM MORTIER BLOC® : un gage de qualité

Ce mortier performanciel autoplaçant, de classe de résistance C25, se caractérise par sa fluidité. Elle lui permet d'épouser les formes et d'optimiser le bon remplissage des blocs. Gage de gain de temps et de qualité, le mortier est suivi par le service qualité d'EDYCEM. Ces contrôles apportent les garanties nécessaires au bon comportement du béton, et assurent la résistance et la pérennité des ouvrages.

EDYCEM - www.edycem.fr

Avec 24 centrales à Béton Prêt à l'Emploi bénéficiant du marquage NF et deux usines de préfabrication industrielle, EDYCEM offre des produits alliant technicité et esthétisme, et couvre un territoire qui s'étend de Rennes à Arcachon. L'entreprise affirme son attachement historique au métier du béton par son expertise et ses valeurs fondatrices que sont la culture de l'innovation, la proximité, le service client et l'esprit d'équipe. EDYCEM est la branche béton du Groupe HERIGE.

