HERIGE : La collection de menuiseries hybrides AM-X évolue de l'esthétique à la technique

ATLANTEM confirme son leadership précurseur en matière de menuiseries hybrides en faisant une nouvelle fois évoluer sa collection exclusive AM-X. Enrichissement de la palette de couleurs, diversification des solutions pour résoudre avec aisance les cas techniques spécifiques en rénovation…, l'industriel français crée les tendances et apporte des réponses concrètes. Un double engagement qui illustre son sens de l'écoute et sa volonté d'être au plus près des besoins du terrain pour proposer une gamme complète.

La preuve par la certification

Poursuivant sa démarche de qualité et de transparence, ATLANTEM a obtenu un DTA qui couvre l'ensemble des trois ambiances PVC, bois et aluminium proposées par AM-X (Référence Avis Technique 6/17-2370_V1). Une première sur le marché qui conforte son expertise avant-gardiste. Délivré par le CSTB, ce DTA atteste de la qualité, la justesse et la cohérence de la conception du produit. Fiabilité garantie !

Suite à un audit de contrôle dans l'unité de production, validé par le CSTB, AM-X est maintenant certifiée NF. Cette certification atteste de la conformité de la fabrication aux règles techniques définies dans le DTA. Elle garantit également un niveau constant de qualité de la production.

De nouveaux coloris pour libérer la créativité

La conception inédite d'AM-X intègre la décoration pour multiplier les choix d'ambiances et répondre à toutes les envies. Le client peut ainsi combiner les matériaux pour aménager un intérieur harmonieux ou jouer sur les contrastes. Il peut également exprimer son style à travers un large choix de couleurs. Cette année, cinq nouveaux coloris ont fait leur entrée dans la palette d'AM-X.

Exemple tendance de ces nouvel les teintes : le gris 2900 sablé

Ce coloris texturé confère un style résolument moderne et « chic tendance ». Son aspect apporte à la matière un effet industriel authentique et semble changer de nuance avec les reflets de lumière.

De nouvelles solutions de mise en œuvre

Dans l'optique de faciliter le quotidien des artisans, simplifier la mise en oeuvre et leur faire gagner du temps, ATLANTEM étoffe ses solutions techniques. Le client dispose ainsi d'une profondeur de gamme qui s'adapte à tous les cas particuliers de pose qui peuvent être rencontrés, tout particulièrement en rénovation.

Six évolutions ont été développées :



pose adaptée en ossature bois avec le système MOBEASY,

mise en œuvre dans le cas d'une Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE),

élargisseur de dormant de 30 mm (possibilité d'en mettre deux donc jusqu'à 60 mm) permettant d'élargir les possibilités dimensionnelles du produit,

habillage plat pour élargisseur intégré,

habillage d'un châssis en faux cintre (en rénovation comme en neuf) pour traiter de façon efficace et économique un cintre surbaissé léger (fléche jusqu'à 11 cm),

possibilité grâce à un nouveau dormant de traiter des châssis en forme : triangles - trapèzes.

ATLANTEM

Filiale du Groupe HERIGE, ATLANTEM conçoit, fabrique et commercialise auprès des professionnels une offre complète multi-matériaux de menuiseries, volets, portes d'entrée, portes de garage et portails réalisés dans ses onze usines françaises. www.atlantem.fr

» Télécharger le communiqué (pdf - 335 Ko)