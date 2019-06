HERIGE : un homme de challenges à la tête de VM, l'activité négoce

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

VM, l'activité négoce d'Herige a accueilli lundi 3 juin, son nouveau directeur général, Éric Rouet. Cet homme de challenges a en charge de fixer les axes stratégiques et d'assurer le management opérationnel des enseignes VM et LNTP, a précisé le groupe dans un communiqué. Fort de son expérience de la distribution et du bâtiment, il a acquis une polyvalence dans le management, le commerce et la gestion dans des groupes de distribution B to B.Sa solide connaissance du terrain lui permettra de poursuivre et de développer la dynamique commerciale déployée au service des clients, afin d'assurer une rentabilité opérationnelle pérenne.