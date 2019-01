Herige : Atlantem Industries construit son usine 4.0

07/01/2019 | 12:03

Le groupe Herige annonce ce jour que sa filiale spécialisée dans la fabrication de menuiseries industrielles et fermetures, Atlantem Industries, a posé début décembre la première pierre de son usine de production '4.0'.



La construction et l'aménagement correspondent à un investissement de l'ordre de 20 millions d'euros. La mise en service du bâtiment est attendue pour septembre 2019, et sa montée en charges s'effectuera progressivement. Le site prévoit d'employer jusqu'à 150 collaborateurs dont 50 recrutements.



'Atlantem Industries a pour objectif de répondre à un enjeu majeur : optimiser la production tout en gérant le bien-être au travail et répondre efficacement aux besoins des clients. Des outils numériques et des méthodes d'organisation de la chaîne logistique sont pensés pour optimiser les processus', indique Herige.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.