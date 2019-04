Herige : acquisition de la société Béton du Poher

08/04/2019 | 18:34

Le groupe Herige annonce ce lundi soir l'acquisition, par sa filiale béton Edycem, de la société Béton du Poher, constituée de 3 centrales à Béton basées dans le Finistère Sud (à Quimper, Rédéné et Carhaix).



'Ces trois centrales à Béton, dont deux ont été récemment rénovées compléteront, avec effet au 1er avril 2019, le maillage géographique d'Edycem ainsi que son offre de produits et de services', explique Herige.



L'ensemble de ces nouvelles centrales emploie 22 salariés pour un chiffre d'affaires réalisé en 2018 de 8 millions d'euros.





