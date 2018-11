Herige : croissance de 7% du CA au 3e trimestre

07/11/2018 | 13:50

Herige annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 127,8 millions d'euros au troisième trimestre 2018, en progression de 6,9% (à périmètre comparable) avec une bonne dynamique des activités industrielles, le béton (+14,7%) et la menuiserie (+10,7%).



Ainsi, à l'issue des neuf premiers mois de 2018, le groupe spécialisé dans l'univers du bâtiment affiche une hausse de ses activités de 5,4% (à périmètre comparable) avec un chiffre d'affaires qui s'établit à 422,2 millions d'euros.



Dans un contexte de marché de la construction toujours incertain et un attentisme lié au futur contexte réglementaire, Herige déclare 'poursuivre sa réflexion stratégique sur ses métiers afin de confirmer une croissance rentable et pérenne'.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.