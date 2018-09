Herige : résultat net semestriel de 0,9 millions d'euros

11/09/2018 | 18:20

Le groupe Herige annonce ce mardi soir avoir enregistré un chiffre d'affaires de 294,4 millions d'euros au premier semestre, en croissance de +4,9% à périmètre comparable par rapport au 30 juin 2017.



La marge brute consolidée s'élève à 110,9 millions d'euros, en hausse de 3,2 ME par rapport à la première partie de l'année 2017. Ainsi, le taux de marge brute représente 37,7% du chiffre d'affaires.



'Dans un contexte de reprise progressive de l'activité, Herige enregistre une hausse de ses charges externes (+7,9%) principalement liée à l'augmentation des coûts de transport. Le résultat opérationnel courant ressort ainsi à 3,3 ME au 30 juin 2018 contre 3,7 ME un an plus tôt', précise encore Herige dans son communiqué.



Le résultat net part du groupe est de 0,9 millions d'euros contre 2,0 millions un an auparavant, principalement impacté par des charges exceptionnelles.



'Dans un contexte de ralentissement du marché de la construction et un attentisme lié au futur contexte réglementaire, Herige poursuit sa réflexion stratégique sur ses métiers afin de confirmer une croissance rentable et pérenne', indique la direction.





