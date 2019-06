Nouveau catalogue 2019-2020 « révéler l'intérieur » de VM : les coups de cœur du spécialiste

« Révéler l'intérieur », le catalogue des collections 2019-2020 proposées par VM, constitue une nouvelle fois l'expression des dernières tendances en matière d'aménagement intérieur. Au fil de ses 484 pages richement illustrées d'ambiances modernes, authentiques ou encore colorées, cet opus partage les coups de coeur du spécialiste, ses conseils et bons plans, ainsi que les témoignages de clients et d'influenceurs.

L'inspiration se dessine dès le sommaire. Scindé en huit chapitres aux noms évocateurs, il laisse entrevoir le large choix de solutions pour mener ses travaux d'aménagement, de rangement et de décoration :

Transformer son salon en dance floor , présente les revêtements de sols (carrelages, parquets, sols stratifiés, sols PVC),

, présente les revêtements de sols (carrelages, parquets, sols stratifiés, sols PVC), Mes murs à ma façon , fait la part belle aux gammes de faïence,

, fait la part belle aux gammes de faïence, Bain moussant et bulles de savon traite de la salle de bain (meubles, baignoires, douches, hydrothérapie, robinetterie, WC, lave-mains…),

traite de la salle de bain (meubles, baignoires, douches, hydrothérapie, robinetterie, WC, lave-mains…), Tout le monde à table est dédié aux éviers et à la robinetterie de cuisine,

est dédié aux éviers et à la robinetterie de cuisine, J'habille ma maison affiche les lambris,

affiche les lambris, Et vive les courants d'air évoque les menuiseries intérieures telles que les verrières, portes, séparations de pièces et poignées,

évoque les menuiseries intérieures telles que les verrières, portes, séparations de pièces et poignées, Encore plus de chaussures est destiné aux dressings,

est destiné aux dressings, Pirouette cacahuète expose l'offre d'escaliers.

Cette source d'idées accompagne ainsi les particuliers dans leurs projets et aide les artisans à guider leurs clients vers les meilleurs choix. Plus de 3 800 références, sélectionnées parmi celles de fournisseurs experts dans leur secteur, sont présentées. Le catalogue est disponible gratuitement dans les points de vente VM et téléchargeable sur le site www.vm-materiaux.fr.

Sa couverture est le résultat d'un sondage réalisé sur les réseaux sociaux auprès des internautes et des collaborateurs qui avaient le choix entre deux ambiances. C'est l'esprit loft industriel qui a ainsi été choisi, révélant des tendances coups de cœurs de VM tels que les verrières de salles de bain ou encore les revêtements de sol en béton.

Pour prolonger l'expérience, le blog www.lesvraismoments.fr offre des conseils pour réaliser ses travaux « faits-maison » à partir de surplus de matériaux des chantiers. Objectif zéro gaspillage ! Les clients peuvent également s'informer ou partager leurs chantiers via les réseaux sociaux VM sur Facebook, Twitter, Instagram et Pinterest. Pour franchir le cap de l'achat, 30 show-rooms sont à visiter et 350 experts sont à disposition pour bénéficier de conseils personnalisés.

Les effets de matière

Les sols stratifiés jouent la carte de la matière. En témoignent par exemple la série OCEAN qui imite les carreaux de ciment et la série OCEAN V4 qui joue sur l'aspect pierre.

La tendance reste au naturel avec les carrelages d'aspect bois. Le coup de coeur VM se porte sur le carrelage ASPEN MIX. Sa combinaison de deux formats 15 x 100 cm et 20,5 x 100 cm permet de créer un style à la fois urbain et sophistiqué. Idéal pour conjuguer caractère naturel du bois et confort.

C'est la gamme URBAN JUNGLE qui fait chavirer le coeur des équipes VM au rayon des faïences. Synonyme de bien-être, ce concept sol et mur allie la robustesse du look béton aux tonalités douces et naturelles, à des inclusions qui rappellent le granit artisanal. Le tout, orné d'un décor luxuriant de plantes exotiques et de reflets chatoyants, offre une parenthèse bucolique au cœur de la jungle urbaine.

La qualité de l'air intérieur

Le lambris, déjà gage d'écologie, remplit de nouvelles fonctions de purificateur d'air. La gamme PURE ESSENTIEL contribue à améliorer la qualité de l'air dans la maison. Captant et absorbant en continu les COV présents dans la pièce, il détruit ainsi les polluants majeurs. Une solution qui marie chaleur du bois, élégance et technologie innovante.

Tout en transparence et en lumière

Reflet de la couverture du catalogue qui valorise l'esprit loft, le verre et ses atouts montent sur le podium des coups de coeur VM. Dans la salle de bain, le concept VINCI allie meuble et paroi de douche aspect verrière. Cette pièce à vivre, dont la décoration est de plus en plus prisée par les foyers, devient un véritable espace tendance où le noir s'entrelace avec la noblesse du chêne africain.

À l'heure où les verrières sont toujours signes de modernité et d'actualité, les portes intérieures de type atelier font leur apparition dans le catalogue. En version coulissante ou fixe, elles s'adaptent aux besoins d'aménagements.

[L'astuce rénovation]

Rénovation d'une vieille demeure à étage, envie de renouveau équipements d'un duplex sans le souci de travaux d'envergure ? Le concept d'habillage AUSTIN permet de moderniser son escalier grâce aux marches et contremarches en revêtement stratifié. Neuf coloris doux sont proposés selon les goûts et pour conférer une ambiance naturelle ou industrielle à l'intérieur.

À propos de VM

Présent sur le Grand Ouest de la France, VM distribue des matériaux de construction et de rénovation et fait de la dimension conseil le coeur de son activité. Au service des professionnels du bâtiment et des particuliers à projet, son réseau de 84 points de vente équipés d'espace libre-service, propose des solutions en couverture, gros oeuvre, cloison, plafond, isolation, bois, panneaux, carrelage et salle de bain, aménagement intérieur et extérieur, outillage… VM est l'activité spécialisée de négoce de matériaux du Groupe HERIGE. www.vm-materiaux.fr

» Télécharger le communiqué (pdf - 3,18 Mo)