Nouveau catalogue « Aménagement extérieur 2019 » d'EDYCEM PPL : un opus de référence pour inspirer ses projets

Quand le nouveau catalogue « Aménagement extérieur 2019 » d'EDYCEM PPL aspire à l'excellence en la matière, les particuliers et professionnels en quête d'idées techniques ou décoratives pour leurs projets peuvent trouver l'inspiration dans cet opus. Plus qu'un catalogue, cette édition de cinquante-deux pages constitue un véritable guide de choix. Le particulier peut se projeter grâce aux riches illustrations et descriptifs, et le professionnel bénéficie d'un support technique sur les spécificités à connaître (coloris, dimensions, conditionnements, produits annexes…).

Une large sélection de produits, composés de dalles et de pavés en pierres moulées et pierres naturelles, est ainsi proposée pour revêtir les terrasses et sols, aménager les allées, bordures de piscines et parvis, protéger le jardin avec des balustres et les terrasses avec des garde-corps, clôturer ou embellir les espaces extérieurs… Conseils de pose et « extras » (accessoires…) sont distillés à travers les chapitres afin d'étendre ses connaissances selon ses besoins.

Des produits valorisés par ambiances et matériaux

La structure de l'opus, au graphisme épuré, a été repensée pour faciliter la lecture et mettre en lumière les tendances 2019. Les chapitres s'organisent ainsi autour des ambiances et matériaux :

pierres moulées pour des univers texturés et vintage ,

, pierres naturelles pour les amateurs de style zen et contemporain ,

, dalles et pavés pour des aménagements plus traditionnels et pratiques ,

, les extras pour les amateurs du « bien vivre dehors », avec les boules décoratives, les piquets en Grès, les dessus de mur moulés en grandes dimensions aux lignes contemporaines.

Carnet de tendances par EDYCEM PPL

« Grâce à notre expertise multi-spécialiste en béton de série pour la maçonnerie, les TP et la décoration du jardin, nous avons la possibilité d'offrir de nombreux choix à nos clients. Cette année, nos inspirations pour l'aménagement extérieur proviennent de lignes graphiques épurées et légères invitant à la détente avec des graviers blanc pur, des matières naturelles telles que l'ardoise et la pierre. Nous apportons également une attention particulière aux aménagements des passages. Afin de fluidifier la circulation dans le jardin ou autour de la piscine, nous préconisons des dalles grands formats et des margelles assorties. Pour les habitats de caractère, les gabions offrent des démarcations originales et naturelles aux différents espaces. », explique ALEXANDRE GOURÉ, Directeur du développement commercial EDYCEM PPL.

Sélections d'inspiration pour se projeter

