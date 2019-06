Nouveau catalogue « Collection 2019-2020 portails, clôtures et claustras » : un outil dédié aux artisans pour guider leurs clients particuliers

À travers le format entièrement renouvelé de son nouveau catalogue « Collection 2019-2020 Portails, clôtures et claustras », l'entreprise française ATLANTEM réaffirme son ADN : la proximité, l'innovation et la qualité. Cet opus est conçu pour fournir aux artisans un outil d'aide à la vente dont la présentation se veut pédagogique et accessible au particulier.

Bien choisir son portail, l'esthétique sur-mesure, les motorisations, le confort, la sécurité…, les 174 pages sont introduites par des conseils, illustration de la démarche d'accompagnement d'ATLANTEM. Le configurateur en ligne développé exclusivement par le fabricant est présenté pour visualiser son projet. L'approche didactique se poursuit, au fil de la lecture, avec la mise en exergue des atouts de chaque matériau.

Les quatre chapitres du catalogue, « Les automatismes », « Les Coordonnés », « Portails aluminium » et « Portails PVC », rappellent les fondamentaux d'ATLANTEM :

il est le seul industriel à fabriquer les trois familles de produits portails, portes d'entrée et portes de garage, sous la gamme « Les Coordonnés » . Cette expertise unique est complétée par les clôtures, claustras et volets. Une multi-spécialité qui lui permet de créer un univers d'ouvertures et de fermetures complet et harmonieux ,

son offre sur-mesure de près de 200 modèles répond à chaque besoin et à toutes les envies esthétiques. Les colorimètres laisent libre court à la créativité ,

, son écoute des tendances du marché avec notamment la domotique. Depuis déjà trois ans, ATLANTEM a fait entrer le portail dans la maison connectée.

Chaque nouveau catalogue ATLANTEM dévoile également l'esprit d'innovation de l'industriel qui recherche constamment de nouveaux mariages de formes, de couleurs, de technicité... La collection 2019-2020 est marquée par quatre nouveautés.

Enrichissement des motifs de découpe laser sur tôle

Personnalisable, le modèle de portail « FICUS » peut se parer des nouveaux designs :

« Bienvenue » qui, repris dans de multiples langues, insuffle l'esprit de convivialité du foyer,

« Palmier » qui rappelle le monde végétal du jardin,

« Chevrons » dont le jeu de transparence semble animer les dessins.

Ces motifs, finement façonnés, viennent compléter les lignes géométriques des « Cubes », « Etoiles », « Bambous », « Rosaces » ou encore « Alvéoles ».

Le développement de lames traverses extra-larges

La collection « DESIGN BY ATLANTEM » est complétée par des nouveaux modèles « PLUMERIA » et « PASSIFLORA ». Ils se caractérisent par des lames traverses extra-larges de 25 cm, sans cadre apparent, qui leur confèrent un style résolument épuré.

Nouvelle gamme « TRESPA BY ATLANTEM »

Cette collection se compose des trois modèles « IXORA », « CURCUMA » et « AMARANTE » dont le cadre, les montants et les traverses sont totalement dissimulés pour un effet 100 % épuré et tendance. Les panneaux TRESPA, utilisés habituellement pour les façades des Etablissements Recevant du Public, apportent résistance et multiplient le choix des couleurs. La gamme se décline dans une palette de gris modernes, recherchés pour créer un extérieur contemporain.

L'intégration des totems de boîtes aux lettres

Pour aller plus loin dans l'association harmonieuse du portail, de la clôture et des claustras, ATLANTEM propose des totems de boîtes aux lettres à assortir au modèle de son choix.

ATLANTEM

Filiale du Groupe HERIGE, ATLANTEM conçoit, fabrique et commercialise auprès des professionnels une offre complète multi-matériaux de menuiseries, volets, portes d'entrée, portes de garage et portails réalisés dans ses onze usines françaises. www.atlantem.fr

